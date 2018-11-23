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Медики розповіли, де найбезпечніше сушити білизну в домі

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Ніколи не сушіть білизну у спальні - фото 1
Ніколи не сушіть білизну у спальні / Domik

Медичні фахівці заявили про те, що сушити білизну у квартирі шкідливо для здоров'я. Така дія може негативно вплинути на людей, схильних до астми, сезонної алергії та інших захворювань, констатували експерти.

"Вологість білизни, недостатнє провітрювання приміщення, погана якість повітря всередині приміщення – це в комплексі створює серйозну загрозу для здоров'я", – заявили дослідники.

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За їх словами, шкода від сушки білизни всередині квартири тісно пов'язана з високою концентрацією пилових кліщів, цвілі та грибка у повітрі. Приміщення погано вентилюються, і вологі випаровування від білизни, яку сушать у квартирі, створюють сприятливе середовище для розмноження мікроорганізмів.

Також, додали експерти, слід враховувати, що багато господинь при пранні білизни використовують кондиціонери та різні пом'якшувачі тканин. Коли сохне така білизна, в повітря виділяється "коктейль" з хімічних речовин, і його вдихають ті, хто перебуває у квартирі. Деякі з цих хімікатів здатні завдавати дуже серйозної шкоди – наприклад, вони можуть впливати на організм як канцерогени.

Сушити білизну краще в окремому приміщенні - фото 290546
Сушити білизну краще в окремому приміщенні / medsestra

Якщо немає іншої можливості сушити білизну, крім як розвішувати її в приміщенні, вчені радять використовувати для цього ізольовані приміщення – наприклад, кімнату, яка рідко використовується. Спальня або ванна для цього категорично не підходять.

Також під час сушіння білизни у квартирі потрібно стежити за тим, щоб кімната, в якій розташована сушарка, – добре провітрювалася.

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Джерело: med2
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