Як зробити кістки міцнішими: дієві поради

Чи існують профілактичні заходи для збереження здоров'я кісток та запобігання ознак вимивання кальцію з організму? Вам допоможуть такі поради.

Ваш організм постійно виробляє нову кісткову тканину та звільняється від старих тканин. Якщо кількість кісткової тканини, що виробляється організмом, менша за кількість кісткової тканини, від якої організм звільняється, розвивається остеопороз, пише mskcc.

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Мінерал Са та вітамін D відіграють ключову роль для здоров'я кісток. З роками показники гормонів падають, і організму необхідно більше Са і вітаміну D, щоб уповільнити втрату кісткової маси. Жінка в період постменопаузи, яка страждає на остеопороз, і чоловік старше 70 років мають отримувати щодня 1200 мг мінералу кальцію і 800 МО вітаміну D.

Вітамін K1, який раніше розглядали в першу чергу як необхідний для нормального згортання крові, має доведений вплив на метаболізм кісткової тканини. Він допомагає кальцію краще засвоюватися, зміцнює стінки судин та бореться із запальними процесами. Максимального ефекту можна досягти, якщо приймати вітамін K у поєднанні з вітаміном D.

Як зробити кістки міцнішими: дієві поради

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