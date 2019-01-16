Медики вразили несподіваною заявою, пов'язаною з вегетаріанством

Вегетаріанці хворіють суттєво частіше м'ясоїдів, – про це повідомили дослідники компанії Fisherman's Friend. Фахівці вважають, що вживати тваринний білок все ж потрібно, оскільки він дозволяє уникнути багатьох проблем зі здоров'ям.

Спостереження за роботою тисячі офісних співробітників показало, що вегетаріанці в кілька разів частіше беруть відгули через хворобу, ніж їх колеги, які їдять м'ясо. За словами фахівців, дві третини вегетаріанців під час бесід з ними зізналися, що у 2018 році вони частіше брали на роботі відгули через застуду, грип та інші незначні нездужання, ніж в попередні роки.

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За допомогою до лікарів у період інфекцій, люди, що виключили зі свого раціону м'ясо, звертаються втричі частіше за інших. Ті, хто відмовився від м'яса, відсутні на роботі через погане самопочуття майже п'ять днів на рік – м'ясоїди пропускають стільки протягом двох років, – заявили дослідники.

Вегетаріанці частіше хворіють за м'ясоїдів / Vegetarian Times

Це не перша робота, яка підтверджує хворобливість вегетаріанців у порівнянні з затятими м'ясоїдами. Так, австрійські вчені з Медичного університету в Граці змогли отримати свідчення того, що вегетаріанці частіше за м'ясоїдів страждають від важких хвороб – наприклад, вони частіше виявляються жертвами раку, інфаркту міокарда, психічних порушень.

В середньому якість життя вегетаріанців нижча, і вони частіше потребують допомоги системи охорони здоров'я, також констатували дослідники.

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