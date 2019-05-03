Лікарі розповіли, як покращити потенцію

Експерти з'ясували, які фактори стають причиною появи проблем, пов'язаних із ерекцією. Крім того, вони вирішили дати кілька порад, які покращать чоловіче здоров'я. Розповідаємо вам, як посилити потенцію.

Статистика свідчить про те, що останнім часом з шаленими темпами зростає кількість чоловіків, у яких виявили проблеми, пов'язані з потенцією. Цікаве й те, що середній вік пацієнтів значно зменшився, а це означає, що на еректильну дисфункцію скаржаться ті, кому менше ніж 50 років.

І ще: У бороданів більше шансів отримати згоду на секс, і ось чому

Урологи дали корисні рекомендації чоловікам, які зіткнулися з цією делікатною проблемою. Також медики прокоментували ситуацію, яка склалася.

На думку медиків, проблема ускладнюється гострим дефіцитом фахівців, адже урологів значно менше, ніж гінекологів. Звичайно ж, можна звернутися до приватної клініки, але це зовсім не означає, що вас буде вести профі. Крім того, представники сильної половини людства схильні терпіти незручності, пов'язані з ерекцією, уникаючи візитів до лікарів.

На думку урологів, погіршення потенції часто пов'язане з захворюваннями серця та судин. Проблеми з репродуктивною функцією погано впливають і на психологічний стан чоловіка: у більшості зникає інтерес до багатьох сфер життя, зокрема, і фізичної активності.

Для того, щоб покращити потенцію, фахівці рекомендують регулярно приділяти час фізичній активності, вживати корисні продукти та стежити за станом серцево-судинної системи. Не варто забувати й про те, що кожні шість місяців необхідно проходити загальний медогляд, аби виявити проблеми, пов'язані зі здоров'ям.

Якщо ж у вас підозри, що потенція погіршилася, потрібно відразу ж звернутися до лікаря. Не забувайте, що самолікування може бути небезпечним для вашого інтимного здоров'я.

Читайте також: Чому не варто повністю відмовлятися від сексу