Медики розповіли, чим небезпечні тости на сніданок

Дослідники провели експеримент, за допомогою якого вирахували небезпеку при приготуванні популярного продукту на сніданок – смаженого хліба або тостів.

Професори Колорадського університету на досвіді довели, що традиція готувати тости на сніданок може згубно впливати на здоров'я людини.

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Підсмажування хліба в тостері тягне за собою небезпеку у вигляді токсинів, які можна порівняти, наприклад, з тим, чим людина дихає біля жвавої проїжджої частини. Звучить тривожно, але експеримент на практиці показав таке: будинок на 100 м. кв. забезпечили спеціальними датчиками, вони і зафіксували підвищення забруднення повітря вдвічі, коли в тостері на кухні підсмажували всього лише 2 шматочки хліба.

Відзначається, що повітря в будинку стало удвічі бруднішим, ніж у великому місті, і в три рази перевищувало межу безпеки, встановлену ВООЗ. Фахівці відзначили: чим більше хліб підгорав, рівень забруднення ще більше підвищувався.

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