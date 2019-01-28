Медики розповіли, чим можна заразитися в метро

Після поїздки в метро можна підхопити не тільки грип або ГРВІ / Википедия

У метро можна легко заразитися хворобами, які передаються повітряно-крапельним шляхом, особливо, якщо їхати в годину пік.

Щодня у Києві метрополітеном користуються кілька мільйонів людей. У зв'язку з цим деякі пасажири підземки воліють навіть не чіпати поручні у вагонах.

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Після поїздки в метро можна підхопити не тільки грип або ГРВІ. Також є ймовірність, що з вагона ви вийдете з педикульозом, коростою або вірусом папіломи людини. Якщо у вас на руках є подряпини, рани або садни, то не варто триматися за поручні голими руками. Після виходу з метрополітену скористайтеся антисептиком. Це збільшить шанс не захворіти.

Медики розповіли, чим можна заразитися в метро

У метро неважко заразитися вірусом Епштейн-Барра. Він передається як повітряно-крапельним шляхом, так і контактним. Його досить складно розпізнати. Якщо ви стали частіше втомлюватися або помітили різке зниження імунітету, велика ймовірність, що у вас цей вірус.

Щоб убезпечити себе від хвороб під час поїздки в метро, ​​користуйтеся медичною маскою і антисептиком. Відзначимо, що маску можна використовувати не більше одного разу.

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