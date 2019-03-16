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Медики пояснили, чому може йти кров з носа

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Лікарі розповіли, чому може йти кров з носа - фото 1
Лікарі розповіли, чому може йти кров з носа

У кожного з нас бодай раз у житті з носа йшла кров. Звичайно ж, панікувати не варто. Розповідаємо, чому так може статися!

Механічні пошкодження. Така кровотеча виникає при механічному впливі на кровоносні капіляри, які містяться у носі. Такі пошкодження можуть бути спровоковані сильним ударом або чищенням ніздрів. Стінки капілярів дуже тонкі, і їх нескладно пошкодити. Таке пошкодження провокує, як правило, не сильну кровотечу, яка швидко зупиняється самостійно. Якщо ж кровотеча тривала, то необхідно звернутися до лікаря.

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Пересихання слизової. Такі кровотечі часто відбуваються під час опалювального сезону. Тендітні стінки капілярів втрачають свою еластичність при різкому перепаді температур, коли з холодного вологого середовища на вулиці ви заходите у сухе, запилене і тепле приміщення. Також пересихання слизової може виникнути при регулярному використанні кондиціонера. Радимо в таких випадках придбати зволожувач повітря або скористатися соляними краплями для носа.

Кров з носа може йти через безліч причин - фото 314876
Кров з носа може йти через безліч причин

Стрибки тиску. Вони можуть відбуватися під час подорожей: коли ви летите на літаку або займаєтеся скелелазінням. Крім коливань в атмосферному тиску, пошкодити капіляри та судини можуть і коливання артеріального тиску. Якщо такі стрибки повторюються часто, рекомендуємо звернутися до лікаря.

ЛОР-захворювання. Постійний нежить підвищує кровоносний тиск у судинах, а більшість назальних спреїв і крапель виконують судинозвужувальну функцію. Як результат – стінки капілярів не витримують, через що відбувається кровотеча.

Стрес. Емоційні потрясіння, перевтома та стрес виснажують організм, що несприятливо позначається і на міцності судин.

Це лише основні причини кровотечі з носа. Іноді вона може відбуватися і як природна реакція на зовнішні подразники, і бути результатом більш серйозних захворювань. Якщо кровотечі регулярні і їх складно зупинити в домашніх умовах, зверніться за консультацією до лікаря.

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Джерело: Med2
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