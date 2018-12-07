Медики пояснили, чому ми п'ємо надто мало води

Будь-який дієтолог світу скаже вам, що для того, щоб схуднути, необхідно регулярно пити воду – не менше своєї добової норми на день. Адже саме це – головний ключ до втрати зайвої ваги.

Але, буває, що вода вже зовсім не лізе: просто відсутнє будь-яке бажання пити.

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Про це з упевненістю заявляють експерти: за їхніми словами, людський організм може завжди відчувати потребу в рідині, а якщо це не відбувається – цілком можливо, що проблема криється в порушенні нормальної роботи нирок або у відсутності правильної передачі нервових імпульсів у клітинах.

Адже на день ми витрачаємо близько 2,5 літра води, і це не в спеку, а в нормальних кімнатних умовах із середнім рівнем вологості повітря. Тому ви фізично повинні постійно відчувати спрагу – організму життєво необхідна волога для підтримки себе в тонусі.

Щодня потрібно пити багато води

Якщо ж не випивати на день свою норму води (мова йде саме про неї, а не про бульйони, соки і чаї – підкреслюють вчені), це може привести до таких серйозних проблем, як поява каменів у нирках, збій метаболізму, а також набір зайвої ваги, передчасна поява зморшок на обличчі, згущення крові.

Тому, якщо ви зауважили за собою відсутність бажання заповнити свій організм рідиною – радимо звернутися до нефролога або до невропатолога.

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