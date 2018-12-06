Науковці розповіли, чому варто щодня пити морквяний сік

Учені виявили ще одну незвичайну корисну властивість моркви. Тепер ви будете знати, що вона не лише покращує зір.

Представники науки зі США вважають, що фітезін і бета-каротин (провітамін А), які містяться у моркві, є дієвими засобами для боротьби та профілактики онкологічних захворювань.

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Провітамін А бере участь у виробленні важливих гормонів, які потрібні організму. Крім того, бета-каротин покращує стан шкіри, нігтів, волосся та слизових оболонок.

Речовина допомагає підтримувати сили організму під час інтенсивних навантажень. Також провітамін А підвищує імунітет і допомагає протистояти інфекційним захворюванням.

Морквяний сік надзвичайно корисний для здоров'я

Крім того, експерти виявили, що морквяний сік знижує ймовірність мутації клітин і допомагає при лікуванні онкологічних захворювань.

Також, цілющі властивості моркви порівнюють не лише з яблуками, але ще й з цибулею та часником. З'ївши шматочок моркви, добре розжовуючи, можна зменшити кількість мікробів у ротовій порожнині та позбутися неприємного запаху.

Особливо корисним уважається свіжий морквяний сік, але його не варто пити у великій кількості!

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