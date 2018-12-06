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Науковці розповіли, чому варто щодня пити морквяний сік

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Пийте щодня морквяний фреш - фото 1
Пийте щодня морквяний фреш

Учені виявили ще одну незвичайну корисну властивість моркви. Тепер ви будете знати, що вона не лише покращує зір.

Представники науки зі США вважають, що фітезін і бета-каротин (провітамін А), які містяться у моркві, є дієвими засобами для боротьби та профілактики онкологічних захворювань.

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Провітамін А бере участь у виробленні важливих гормонів, які потрібні організму. Крім того, бета-каротин покращує стан шкіри, нігтів, волосся та слизових оболонок.

Речовина допомагає підтримувати сили організму під час інтенсивних навантажень. Також провітамін А підвищує імунітет і допомагає протистояти інфекційним захворюванням.

Морквяний сік надзвичайно корисний для здоров'я - фото 293661
Морквяний сік надзвичайно корисний для здоров'я

Крім того, експерти виявили, що морквяний сік знижує ймовірність мутації клітин і допомагає при лікуванні онкологічних захворювань.

Також, цілющі властивості моркви порівнюють не лише з яблуками, але ще й з цибулею та часником. З'ївши шматочок моркви, добре розжовуючи, можна зменшити кількість мікробів у ротовій порожнині та позбутися неприємного запаху.

Особливо корисним уважається свіжий морквяний сік, але його не варто пити у великій кількості!

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Джерело: menslife
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