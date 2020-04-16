Медики повідомили про невідомий раніше симптом COVID-19

Висипання на ногах, особливо на пальцях, може свідчити про зараження коронавірусом. Про це повідомили іспанські та італійські лікарі.

Медики Італії та Іспанії повідомили про невідомий раніше симптом зараження коронавірусом – висипання на ногах.

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Про це повідомляє видання Metro з посиланням на висновки лікарів. Зазначається, що висипання, виявлені у заражених коронавірусом, схожі на висип під час вітряної віспи і кору, заявили в асоціації педіатрів Італії. При цьому найчастіше висипання з'являються на пальцях ніг.

Також дослідники помітили, що найчастіше хвороба переходила в критичний стан у пацієнтів з ожирінням. Для них шанси захворіти на важку форму COVID-19 вищі, ніж для людей з хворобами серця та легень, стверджують автори роботи.

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