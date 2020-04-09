Медики назвали ознаки перенесеної коронавірусної інфекції

Людина може перехворіти на коронавірус в дуже легкій формі. Так були названі 5 симптомів, які свідчать про перенесену коронавірусну інфекцію.

Такий висновок зробили вчені з Оксфордського університету у Великобританії, припустивши, що людей, які вже перехворіли COVID-19, може бути набагато більше, ніж зафіксовано офіційною статистикою.

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Втрата нюху. Співробітники Гарвардської медичної школи виявили, що деякі клітини в носі містять білки, що служать мішенню для коронавірусу: націлившися на них, вірус проникає в організм. Зараження таких клітин може призвести до втрати нюху, відчуття нереальних запахів.

Запалення очей. Американська академія офтальмології (AAO) повідомила, що коронавірус може викликати легкий фолікулярний кон'юнктивіт. При цьому спостерігаються налиті кров'ю очі, печіння, утворення гною і свербіж.

Діарея. В Ухані обстеження 204 пацієнтів показали: майже половина (48,5%) звернулися в лікарню з проблемами травлення як з основним симптомом захворювання. Вони скаржилися на діарею.

Біль в животі. Британські експерти звернули увагу, що зараз в лікарнях країни спостерігається збільшення пацієнтів з COVID-19, у яких проявляються не стільки респіраторні порушення, скільки черевні (конкретно біль в животі). За словами медиків, це може бути наслідком розвитку пневмонії в нижніх частках легень.

Втома. ВООЗ констатує, що при коронавірусній інфекції людина може відчувати почуття надзвичайно сильної для неї втоми.

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