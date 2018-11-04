Медики підказали, як зберегти здоров'я восени

Дуже важливі для здоров'я восени відпочинок і сон / telegraph

В осінньо-зимовий період ризик захворіти підвищується: як уберегти організм від застуди.

Лікарі дали рекомендації, як зберегти здоров'я в міжсезоння. Фахівці вважають корисним пройти обстеження, яке б показало, яких мікроелементів не вистачає організму, і скорегувати харчування.

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Також, за словами медиків, дуже важливі відпочинок і сон, прогулянки на свіжому повітрі. Необхідно вчитися не піддаватися стресу, не переживати занадто глибоко. Стрес виснажує ресурси організму – у такому випадку легше підхопити застуду.

Експерти порекомендували в сезон грипу та застуди обов'язково провітрювати приміщення. Свіже повітря здатне вбити майже всі основні віруси протягом 30 хвилин. Крім того, повітря корисно зволожувати, оскільки через опалення воно завжди пересушене, що негативно впливає на слизові горла і носа, пригнічує роботу ворсинок епітелію.

Медики підказали, як зберегти здоров'я восени

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