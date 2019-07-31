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Медики підказали, як позбутися жиру на животі

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Фізичні навантаження мають бути на постійній основі - фото 1
Фізичні навантаження мають бути на постійній основі / HQ

Жирові відкладення в області живота – дуже поширена проблема серед жінок. Саме в цій частині найскладніше позбутися зайвих кілограмів. Але, це можливо.

Ожиріння провокує порушення роботи серцево-судинних захворювань і ризик виникнення діабету 2 типу. Експерти кажуть, що позбутися жиру на животі допоможе одна проста вправа.

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Найефективнішим методом боротьби з жировими відкладеннями є біг. П'ятирічні дослідження показали що люди, які пробігали по 17 км на тиждень позбулися зайвої ваги. А ті, хто пробігав більше 27 км на тиждень зменшили підшкірний жир на 70%.

Експерти при цьому зазначають, що ці фізичні навантаження мають бути на постійній основі. Якщо з якихось причин біг необхідно скоротити, то слід зменшити споживання калорій. Варто розуміти, що біг все одно не зможе спалити весь жир. Фізичні навантаження складають 20% успіху, решта 80% це правильне харчування. Дуже важливо дотримуватися здорового раціону.

Біг сприяє схудненню у животі - фото 344866
Біг сприяє схудненню у животі

Медики також відзначають головну помилку людей, які хочуть схуднути. Це різке скорочення калорій. Експерти попереджають, що такий метод може завдати шкоди організму.

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Джерело: runnersblueprint
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