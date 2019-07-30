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Хрусткий яблучний штрудель з листкового тіста

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Рецепт яблучного штруделя - фото 1
Рецепт яблучного штруделя / ydoo.info

Рецепт штрудель з листкового тіста дозволяє заощадити час і отримати ароматні ласощі за лічені хвилини! Пропонуємо смачний рецепт страви з яблук.

Інгредієнти:

  • Бездріжджове тісто 250 г
  • Пшеничне борошно 3 столові ложки
  • Середні зелені яблука 6 штук
  • Цукор 5 столових ложок
  • Вершкове масло 2 столові ложки
  • Кориця 1/2 чайної ложки

Як приготувати смачний яблучний штрудель:

  1. Яблука очищаємо від шкірки, видаляємо серцевину, нарізаємо тонкими скибочками. Розігріваємо 3 столові ложки вершкового масла на сковороді, викладаємо яблука, присипаємо корицею і 3 столовими ложками цукру.
  2. Тушкуємо яблука, поки вони не стануть м'якими і зайва волога не випарується. Начинка має повністю охолонути перед тим, як її викладати на тісто.
  3. Тісто розморожуємо і розгортаємо тонким шаром. Попередньо стіл потрібно присипати борошном, щоб тісто не прилипало. Викладаємо начинку в центральну частину тіста і звертаємо основу конвертиком. Зверху робимо поперечні надрізи.
  4. Змащуємо штрудель вершковим маслом. Випікаємо десерт 40 хвилин при 200 градусах. Подавати штрудель можна теплим з кулькою морозива.
Хрусткий яблучний штрудель з листкового тіста - фото 344690

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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