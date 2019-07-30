Хрусткий яблучний штрудель з листкового тіста

Рецепт штрудель з листкового тіста дозволяє заощадити час і отримати ароматні ласощі за лічені хвилини! Пропонуємо смачний рецепт страви з яблук.

Інгредієнти:

Бездріжджове тісто 250 г

Пшеничне борошно 3 столові ложки

Середні зелені яблука 6 штук

Цукор 5 столових ложок

Вершкове масло 2 столові ложки

Кориця 1/2 чайної ложки

Як приготувати смачний яблучний штрудель:

Яблука очищаємо від шкірки, видаляємо серцевину, нарізаємо тонкими скибочками. Розігріваємо 3 столові ложки вершкового масла на сковороді, викладаємо яблука, присипаємо корицею і 3 столовими ложками цукру. Тушкуємо яблука, поки вони не стануть м'якими і зайва волога не випарується. Начинка має повністю охолонути перед тим, як її викладати на тісто. Тісто розморожуємо і розгортаємо тонким шаром. Попередньо стіл потрібно присипати борошном, щоб тісто не прилипало. Викладаємо начинку в центральну частину тіста і звертаємо основу конвертиком. Зверху робимо поперечні надрізи. Змащуємо штрудель вершковим маслом. Випікаємо десерт 40 хвилин при 200 градусах. Подавати штрудель можна теплим з кулькою морозива.

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