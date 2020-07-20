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Медики назвали сигнали організму, які не варто ігнорувати

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Не ігноруйте сигнали, які подає ваш організм - фото 1
Не ігноруйте сигнали, які подає ваш організм

За словами медиків, організм завжди подає сигнали про негативні зміни, які в ньому відбуваються. Втім, люди частенько їх ігнорують, а дарма. Саме про сигнали ми розповімо вам більше. Прислухайтесь до свого організму, аби йти на випередження!

Фахівці назвали сигнали організму, які небезпечно недооцінювати, про це пише журнал Freundin (Німеччина). Експерти підкреслюють: людське тіло нічого не робить просто так, і потрібно вміти помічати всі зміни, які відбуваються, оскільки будь-яка з них може свідчити про певні захворювання.

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Тяга до салату. Їсти салат хороша ідея, це забезпечує організм вітамінами, рідиною, великою кількістю клітковини. Однак якщо тяга до цієї страви значно зростає, вона може бути сигналом запалення шлунка або проблем з печінкою.

Різкий перехід на салати може свідчити про проблеми з печінкою - фото 416476
Різкий перехід на салати може свідчити про проблеми з печінкою

Бажання чогось кислого. Збільшений апетит на кислі продукти ігнорувати небезпечно; це може бути ознакою того, що печінка не функціонує належним чином. Інша можлива причина – проблеми з сечовим міхуром.

Погана якість сну. Таким чином організм може сигналити про дефіцит калію і магнію.

Сухість шкіри. Якщо без видимої причини шкіра стає сухою і в'ялою, швидше за все, причина полягає у дефіциті вітаміну Е.

При сухості шкіри перегляньте свій раціон - фото 416475
При сухості шкіри перегляньте свій раціон

Бажання солоного. Таку тягу небезпечно ігнорувати, якщо вона, виникнувши, тримається протягом тривалого проміжку часу. Різні дослідження показали, що підвищене бажання солі може бути сигналом запалення в організмі.

Ламкість нігтів, тьмяне волосся. Причиною цього часто є дефіцит вітаміну В і кальцію. Якщо ви хочете мати гарне волосся і нігті, ці дві речовини повинні споживатися в достатній кількості.

Жага солодкого. Підвищене бажання солодкого зазвичай виникає, коли в крові падає рівень цукру, або мозок завантажений роботою і стомлений. Якщо ви постійно відчуваєте потребу в солодкому, слід звернутися до лікаря, щоб виключити серйозні захворювання. Наприклад, діабет.

Різка тяга до солодкого може мати не надто позитивні наслідки - фото 416474
Різка тяга до солодкого може мати не надто позитивні наслідки

У будь-якому разі ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, звертаючись до сімейного лікаря за консультацією. Цілком імовірно, що аналізи можуть показати, чого бракує вашому організму, а фахівець призначить вам відповідне лікування, аби ви почувалися відмінно. Бережіть себе та будьте здоровими!

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Джерело: Medikforum
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