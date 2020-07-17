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7 ідеальних продуктів для літа та схуднення
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Частенько серед тих людей, які худнуть, виникає питання: а що б такого з'їсти, щоб позбутися зайвої ваги. Продукти харчування й правильний раціон дійсно здатні привести людину до потрібного результату – стрункого і підтягнутого тіла. Розповідаємо, що потрібно їсти, аби не набрати зайвого!
У нашому матеріалі зібрані 7 продуктів, які ідеально підходять для літа і схуднення.
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Молоко і кисломолочні продукти. У продуктах неймовірно багато кальцію, який позитивно впливає на процес спалювання жиру. Але пам'ятайте про те, що молоко, йогурт і інші кисломолочні продукти повинні бути такої жирності, щоб не вибиватися з вашої загальної калорійності за день. А от від знежирених слід відмовитися взагалі!
Горіхи. Особливо корисні для літа і схуднення мигдаль і волоські горіхи. Вони відмінно справляються з угамуванням голоду, насиченням організму мікроелементами й іншими корисними вітамінами. Крім того, вони дарують бадьорість і відмінний настрій на кілька годин.
Морепродукти. Креветки, мідії, морська риба – таке різноманіття морепродуктів можна знайти у магазинах і на ринках, що аж слинка тече. Варто балувати себе ними задля красивої фігури і міцного здоров'я. Адже морепродукти – це джерело корисних інгредієнтів і чудова альтернатива вуглеводів. У них міститься чимало білка, що теж корисно для схуднення, адже завдяки побудові м'язів можна позбавлятися від жирового прошарку.
Крупи. Але не всі. Важливо звертати увагу на вибір крупи для сніданку, обіду і вечері. Для першого прийому їжі непогано підходить вівсянка, на обід краще їсти гречану крупу, а перед сном – ячмінну. Це дивовижне поєднання круп, що дозволяє зберігати прекрасну форму.
Спеції. Їх багато хто недооцінює, але ж ці продукти добре справляються зі схудненням. Вони зобов'язані бути в раціоні в будь-яку пору року, в тому числі і влітку. Найбільш ефективні для підтримки тонусу м'язів кориця, перець, імбир.
Капуста. У капусті містяться різні вітаміни, мікроелементи і мінерали. Це в цілому добре позначиться на здоров'ї і процесі схуднення. З продукту можна приготувати різноманіття страв, в тому числі дієтичні супи, салати та інші.
Ягоди. Літо – пора свіжих, солодких і смачних ягід, від яких не слід відмовлятися під час схуднення. Їжте малину, смородину, вишню, черешню, полуницю. Вони допомагають позбавитися від зайвого, покращуючи самопочуття і якість сну.
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