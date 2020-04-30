Медики назвали простий спосіб урятуватися від похмілля

Статистика свідчить про те, що під час самоізоляції люди частенько беруться за спиртні напої. Внаслідок їх зловживання, звичайно ж, на вас очікує похмілля. Але його можна легко усунути за допомогою цього популярного засобу.

Як виявилося, імбир, який люди частенько заварюють під час застудних захворювань, значно ефективніший в інших ситуаціях. До прикладу, під час похмілля.

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Імбирний чай допомагає у короткі терміни відновити роботу кишківника, а також зняти симптоми постінтоксикаційного стану, викликаного надмірним вживанням алкогольних напоїв.

Як правило, стан, викликаний надлишком спиртного, часто супроводжується розладом кишківника, що ускладнює прийом їжі, необхідної для нормальної роботи організму. От саме імбир допомагає відновити цю важливу функцію організму, вважають фахівці.

Побороти похмілля допоможе імбирний чай

Якщо ж похмілля супроводжується безпричинною агресією, почуттям страху і стресом, медики рекомендують пити ромашковий чай. При виході з алкогольного отруєння, а похмілля це саме воно і є, взагалі слід пити більше рідини, щоб з організму якомога швидше виводилися отруйні речовини.

Що ж стосується їжі, корисної при похміллі, то перевагу слід віддавати фруктам та овочам. А ось від хліба, м'ясних виробів і сухих сніданків слід утриматися. Загальний стан організму допоможе поліпшити їжа з вітамінами С і групи В. Ними багаті яйця, квасоля і чорниця.

Бережіть себе та не забувайте про те, що у всьому слід знати міру. Вживання спиртних напоїв не є винятком!

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