Медики назвали природний антисептик: він дуже смачний

Ця рослина настільки популярна, що ми додаємо її до улюблених страв і готуємо з неї запашний і тонізуючий чай. Мова піде про м'яту, яку медики назвали природним антисептиком, який майже завжди під рукою.

Про лікувальні можливості м'яти відомо давним-давно. З неї робили відвари, якими мили руки та тіло; застосовували траву для прикраси приміщення, щоб повітря в будинку було ароматнішим і чистішим.

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Дуже популярна перцева м'ята, яка буває чорною (ідеальна для лікувальних цілей) і білою (широко використовується в парфумерній справі). Широко застосовується в медицині та кулінарії.

Трава з неповторним свіжим ароматом володіє знезаражувальною і розслаблювальною дією. Це обумовлено вмістом дубильних речовин, марганцю, міді, магнію і вітаміну А.

М'ятний чай корисний для здоров'я

Її використовують для підвищення апетиту, зняття стресу, позбавлення від депресії, а також для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, поліпшення травлення, знеболювання обморожень і ран, підвищення інтелектуальної діяльності, нормалізації роботи серця, підвищення еластичності судин і прискорення метаболізму.

Тепер ви знаєте, що чай з м'яти не лише смачний, а й надзвичайно корисний!

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