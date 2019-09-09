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Медики назвали природний антисептик: він дуже смачний
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Ця рослина настільки популярна, що ми додаємо її до улюблених страв і готуємо з неї запашний і тонізуючий чай. Мова піде про м'яту, яку медики назвали природним антисептиком, який майже завжди під рукою.
Про лікувальні можливості м'яти відомо давним-давно. З неї робили відвари, якими мили руки та тіло; застосовували траву для прикраси приміщення, щоб повітря в будинку було ароматнішим і чистішим.
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Дуже популярна перцева м'ята, яка буває чорною (ідеальна для лікувальних цілей) і білою (широко використовується в парфумерній справі). Широко застосовується в медицині та кулінарії.
Трава з неповторним свіжим ароматом володіє знезаражувальною і розслаблювальною дією. Це обумовлено вмістом дубильних речовин, марганцю, міді, магнію і вітаміну А.
Її використовують для підвищення апетиту, зняття стресу, позбавлення від депресії, а також для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, поліпшення травлення, знеболювання обморожень і ран, підвищення інтелектуальної діяльності, нормалізації роботи серця, підвищення еластичності судин і прискорення метаболізму.
Тепер ви знаєте, що чай з м'яти не лише смачний, а й надзвичайно корисний!
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