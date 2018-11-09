Чому бажано регулярно їсти апельсини

Апельсин може запобігти виникненню безлічі хвороб, запевняють медики.

Як відзначають дієтологи Сара Брюер і Джульєтта Келло, цитрусові є ключем до молодості і довгого життя. Вони рекомендують з'їдати хоча б один апельсин на день.

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Дієтологи стверджують, що вітамін С допомагає знизити рівень холестерину, що впливає на стан серцево-судинної системи. А от данські дослідники проаналізували медичні показники 100 тисяч людей, вивчивши особливості їх харчування. Вони встановили, що ті, хто їв більше фруктів і овочів, мали на 15% нижчий ризик серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто ніколи їх не вживає.

Як кажуть експерти, аскорбінова кислота в апельсинах є антиоксидантом, який допомагає блокувати деякі пошкодження, викликані вільними радикалами. До цього можна додати і той факт, що вітамін С сприяє запобіганню атеросклерозу. Також апельсини в якійсь мірі запобігають появі раку.

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