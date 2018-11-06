Медики назвали один з найкорисніших продуктів для серця

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Жирні кислоти Омега-3 в сирі позитивно впливають на нерви - фото 1
Жирні кислоти Омега-3 в сирі позитивно впливають на нерви / businessinsider

Ось вам головні причини щодня їсти сир.

Завдяки високому вмісту білків сир є потужним джерелом енергії для організму. Ось чому після відвідування спортзалу можна побалувати себе кількома шматочками сиру.

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Вуглеводи потрібні нашому тілу для того, щоб генерувати енергію. Сир містить молочні вуглеводи, які розпадаються на глюкозу і цукор. Якщо ви відчуваєте якийсь занепад сил, то кілька шматочків сиру, безсумнівно, допоможуть вирішити цю проблему.

Жирні кислоти Омега-3 в сирі позитивно впливають на нерви і функціонування мозку. Сир забезпечує організм необхідним йому "хорошим" холестерином для того, щоб наше тіло нормально працювало і було захищеним від серцево-судинних хвороб.

Нарешті, сир багатий кальцієм, вітаміном В і вітамінним комплексом В, що сприяє адекватному поширенню кальцію по всьому організму.

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Джерело: businessinsider
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