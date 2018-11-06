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Цей смаколик допомагає уникнути ожиріння

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Горіхи допомагають схуднути - фото 1
Горіхи допомагають схуднути

Науковці назвали продукт, який не лише зміцнює здоров'я, а й допомагає боротись з ожирінням.

Експерти з Американської асоціації серця провели масштабне дослідження, яке підтвердило, що вживання горіхів щодня не дозволяє набрати зайву вагу, а також знижує ризики серцево-судинних захворювань. Учені провели аналіз більш як 126 тисяч людей без хронічних захворювань, які кожні 4 роки розповідали про свій раціон та наявність у ньому горіхів.

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Виявилось, що 30 г смаколиків дозволяють побороти ожиріння. Тому медики радять заміняти горіхами шкідливі перекуси, приміром, чіпси, картоплю фрі і навіть оброблене м'ясо.

"Люди часто сприймають горіхи як харчові продукти з високим вмістом жиру і калорій, тому вони рідко вважають їх здоровими перекусами, проте насправді вони сприяють меншому набору ваги і поліпшенню здоров'я", пояснює експерт Лю Ксяран.

Горіхи допомагають схуднути - фото 287019
Горіхи допомагають схуднути

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Джерело: korrespondent
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