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Медики назвали чотири вагомі причини спати без одягу

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Сон - фото 1
Сон / ex-press

Чи пробували ви колись спати повністю оголеним? Це може цілюще позначитися на вашому сні, здоров'ї і інтимних стосунках.

Регулюється температура тіла
Коли людина спить, температура її тіла автоматично падає, а щільна піжама заважає цій природній реакції. Це може зробити сон неспокійним, і наступного дня ви прокинетеся недостатньо бадьорими. Лягаючи голяка, ви охороняєте своє тіло від перегріву і даєте шкірі дихати.

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Вивільняються гормони сну
Баланс мелатоніну – запорука здорового сну. Цей гормон сну регулюється природним чином вночі. На його рівень також впливає світло і температура в спальні. Найкраще, якщо в кімнаті буде повністю темно і температура повітря не перевищуватиме 21 градус.

Зміцнюються інтимні стосунки
Для інтимних відносин також корисно спати голим. Якщо партнер спить поруч з вами в чому мати народила, в організмі виробляється статевий гормон окситоцин. Він позитивно впливає на сон і дбає про відчуття щастя.

Регулюються гормони стресу
Кортизол, відомий як гормон стресу, бере участь у багатьох метаболічних процесах в організмі. Якщо вам дуже спекотно під ковдрою, значить, його вироблення надмірно збільшилося. Підвищений рівень кортизолу може викликати сильний голод вранці (і, як наслідок, набір ваги), а також спровокувати нервозність і дратівливість.

Медики назвали чотири вагомі причини спати без одягу - фото 437295

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Джерело: jirnews
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