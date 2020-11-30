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Медики назвали чотири вагомі причини спати без одягу
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Чи пробували ви колись спати повністю оголеним? Це може цілюще позначитися на вашому сні, здоров'ї і інтимних стосунках.
Регулюється температура тіла
Коли людина спить, температура її тіла автоматично падає, а щільна піжама заважає цій природній реакції. Це може зробити сон неспокійним, і наступного дня ви прокинетеся недостатньо бадьорими. Лягаючи голяка, ви охороняєте своє тіло від перегріву і даєте шкірі дихати.
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Вивільняються гормони сну
Баланс мелатоніну – запорука здорового сну. Цей гормон сну регулюється природним чином вночі. На його рівень також впливає світло і температура в спальні. Найкраще, якщо в кімнаті буде повністю темно і температура повітря не перевищуватиме 21 градус.
Зміцнюються інтимні стосунки
Для інтимних відносин також корисно спати голим. Якщо партнер спить поруч з вами в чому мати народила, в організмі виробляється статевий гормон окситоцин. Він позитивно впливає на сон і дбає про відчуття щастя.
Регулюються гормони стресу
Кортизол, відомий як гормон стресу, бере участь у багатьох метаболічних процесах в організмі. Якщо вам дуже спекотно під ковдрою, значить, його вироблення надмірно збільшилося. Підвищений рівень кортизолу може викликати сильний голод вранці (і, як наслідок, набір ваги), а також спровокувати нервозність і дратівливість.
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