Медики назвали чотири вагомі причини спати без одягу

Чи пробували ви колись спати повністю оголеним? Це може цілюще позначитися на вашому сні, здоров'ї і інтимних стосунках.

Регулюється температура тіла

Коли людина спить, температура її тіла автоматично падає, а щільна піжама заважає цій природній реакції. Це може зробити сон неспокійним, і наступного дня ви прокинетеся недостатньо бадьорими. Лягаючи голяка, ви охороняєте своє тіло від перегріву і даєте шкірі дихати.

І ще: Як зменшити рівень стресу: чотири прості поради

Вивільняються гормони сну

Баланс мелатоніну – запорука здорового сну. Цей гормон сну регулюється природним чином вночі. На його рівень також впливає світло і температура в спальні. Найкраще, якщо в кімнаті буде повністю темно і температура повітря не перевищуватиме 21 градус.

Зміцнюються інтимні стосунки

Для інтимних відносин також корисно спати голим. Якщо партнер спить поруч з вами в чому мати народила, в організмі виробляється статевий гормон окситоцин. Він позитивно впливає на сон і дбає про відчуття щастя.

Регулюються гормони стресу

Кортизол, відомий як гормон стресу, бере участь у багатьох метаболічних процесах в організмі. Якщо вам дуже спекотно під ковдрою, значить, його вироблення надмірно збільшилося. Підвищений рівень кортизолу може викликати сильний голод вранці (і, як наслідок, набір ваги), а також спровокувати нервозність і дратівливість.

Це цікаво: Дослідники з'ясували, скільки хвилин вправ компенсують малорухливий день