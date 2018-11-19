Медики назвали безпечну денну норму цукру

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що на день людина може з'їдати 50 грамів цукру і це не принесе шкоди.

"Прихований" цукор небезпечний тим, що ми помилково приймаємо деякі продукти за "дозволені", хоча насправді вони такими не є. Наприклад, в одній склянці газованої води може бути 10-15 грамів цукру. У випадку з газованою водою це нікого не дивує.

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Трохи менше цукру міститься в пакетованих соках. Нам здається, що фрукти і так мають солодкий смак і, хоча на упаковці практично завжди зазначений в складі цукор, ми вважаємо, що його додають зовсім небагато і, скоріше, для консервації. Але це не так: цукру виробники не шкодують, на відміну від фруктів. Цукор може бути й у зовсім несподіваних продуктах, його можуть додавати для поліпшення смакових якостей всюди: соуси, маринади, кисломолочні продукти, хліб і навіть ковбасні вироби.

Фахівці вважають, що головна шкода цукру полягає в тому, що ми регулярно перевищуємо норму споживання. Але зовсім відмовлятися від цукру, без медичних показань, не обов'язково. Просто уважно вивчайте склад продуктів і намагайтеся не дозволяти собі зайвого.

Медики назвали безпечну денну норму цукру

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