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Медики наголосили, чому потрібно бути обережним під час новорічних свят

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На Різдво припадає більшість серцевих нападів - фото 1
На Різдво припадає більшість серцевих нападів / Your North County

Фахівці попередили, що під час новорічних і різдвяних свят істотно зростає ризик серцевих нападів.

Найнебезпечніший час, згідно зі статистикою, настає близько 10 вечора напередодні Різдва, яке католицькі країни відзначають 25 грудня.

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Шведські фахівці проаналізували час виникнення понад 283 тисяч серцевих нападів, зареєстрованих у Швеції в період з 1998 по 2013 роки. Ймовірність отримати інфаркт зростає на 15% під час Різдва та новорічних свят, і на 12% під час літніх канікул.

Бережіть своє здоров'я та не переживайте - фото 295824
Бережіть своє здоров'я та не переживайте / New Idea

Ранок понеділка (зокрема, 8-ма година) також був пов'язаний з більш високим ризиком виникнення серцевого нападу. Однак найбільший ризик виникав саме напередодні Різдва, коли можливість виникнення серцевого нападу зростала на 37%.

Фахівці зазначають, що емоційне перенапруження та святкова метушня особливо сильно можуть вплинути на людей поважного віку, а також на тих, хто страждає від діабету.

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Джерело: deccanchronicle
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