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Медики нагадали про небезпеку побутового пилу

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Пил - фото 1
Пил / severpost

Пил – поширене неприємне і небезпечне явище. За один рік в кімнаті збирається більше 18 кілограмів пилу. Якщо його не прибирати вологою ганчіркою, повітря в будинку стає токсичним і шкідливим для людини.

Варто зазначити, що пил складається з відмерлих лусочок шкіри, дрібних текстильних волокон, мікроорганізмів і крихітних комах. Ця гримуча суміш стає причиною банальних незручностей, таких як нежить і пересихання шкіри рук. Але найстрашніша загроза, яка може вас очікувати – пилові кліщі. Попри свої маленькі розміри, кліщ виробляє велику кількість екскрементів, що перевищує його власну вагу у 200 разів.

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Також через пил у людини починається алергія – закладений ніс, чхання, сухість очей. Згодом ці неприємні симптоми можуть стати хронічними. Оскільки частково пил складається з мікроорганізмів, в тому числі вірусів і бактерій, ви можете заразитися просто у себе вдома. На додаток до вірусів, можна підхопити і яйця гельмінтів, які ви принесли в будинок на своєму одязі або взутті.

Через деякий час середовище, в якому давно не прибирали пил, стає сприятливим для існування грибка. Він своєю чергою може проникати всередину організму і руйнувати здоров'я.

Медики нагадали про небезпеку побутового пилу - фото 437874

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Джерело: ruscleaning
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