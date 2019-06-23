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Медики нагадали про головне правило безпечного пікніка

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Найважливіше правило пікніків - фото 1
Найважливіше правило пікніків

Сезон пікніків у розпалі, однак чимало людей забувають про те, як зробити відпочинок на природі не лише веселим, а й безпечним. У Мінздоров'я про найважливіше правило пікніка, яке має пам'ятати кожен.

У МОЗ продовжують ділитись корисною та важливою інформацією про медреформу та здоров'я на своєму офіційному профілі в соцмережі Facebook. Цього разу медики нагадали, про що не варто забувати під час відпочинку на вулиці. Саме чистота рук є важливою складовою справді вдалих пікніків, адже це дозволяє запобігти різним хворобам і розладам шлунку.

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"Найкращий спосіб зменшити кількість мікробів на руках в більшості випадків мити їх з милом і водою впродовж 20 секунд. Якщо мило та вода недоступні, використовуйте дезінфікуючий засіб для рук з вмістом щонайменше 60% спирту", – наголошують фахівці.

Миття рук допомагає зробити відпочинок на природі безпечним - фото 335902

Також вони радять звертати увагу, що дезінфікуючі засоби, в основі яких спирт, доволі швидко зменшують кількість мікроорганізмів на тілі, але не видаляють хімікати та не знищують всі типи мікроорганізмів.

"Навіть в умовах пікніка дбайте про чистоту рук на усіх етапах приготування їжі, після туалету, видування носу, кашлю або чхання, контакту з тваринами чи їхнім кормом, сміттям, а також після активних ігор", – нагадують медики.

Не забувайте мити руки під час пікніків - фото 335903

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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