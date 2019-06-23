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Чому морозиво варто їсти регулярно: несподіване відкриття

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Чим корисне морозиво - фото 1
Чим корисне морозиво

Японські науковці розповіли про користь одного із найулюбленіших смаколиків літа. Чому морозиво значно потрібніше і чому не варто від нього відмовлятись - читайте далі.

Науковці з Токійського університету виявили, що любителя морозива мають значно кращий рівень уваги, а також не зважають на різні зовнішні подразники. Річ у тому, що регулярне вживання ідеального літнього смаколика покращує розумову активність.

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Це підтвердило дослідження за участю добровольців, який розділили на дві команди: одна щодня снідала морозивом, а інша не змінювала звичайного раціону. Після сніданку всі мали пройти однакові завдання, які вимагали кмітливості. Значно швидше з цим справлялись саме піддослідні з першої команди.

Чим корисне морозиво - фото 335887

За словами автора дослідження та професора Йосіхіко Кога, вживання морозива допомагає посилити уважність та знизити роздратування. До того ж, справа не лише у температурі, адже подібний експеримент зі склянкою холодної води не зумів показати таких же результатів.

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Джерело: newsyou.info
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