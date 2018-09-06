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MediaTek представила бюджетний аналог Face ID

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Це буде бюджетна альтернатива Face ID від Apple - фото 1
Це буде бюджетна альтернатива Face ID від Apple / Totallee

Компанія MediaTek анонсувала технологію розпізнавання облич, яка не поступається в надійності та точності рішенням конкурентів, що використовують сканування за допомогою структурованого світла.

Раніше подібна опція використовувалася лише в дорогих флагманських пристроях, таких як Xiaomi Mi8 Exploration Edition і OPPO Find X.

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В MediaTek обіцяють, що сучасний і безпечний спосіб розблокування пристроїв з допомогою сканування облич буде доступний навіть в апаратах середнього класу.

Нова технологія буде доступна в бюджетних смартфонах - фото 274625
Нова технологія буде доступна в бюджетних смартфонах / gizchina

Технологія Active Stereo Depth Engine підтримується мобільними процесорами Helio P60 і Helio P22. За запевненням MediaTek, ця технологія в поєднанні з інфрачервоним випромінювачем, двома наборами інфрачервоних лінз і алгоритмом ідентифікації облич здатна забезпечити безпеку і надійність на рівні 3D-сканування за допомогою структурованого світла, що дозволяє використовувати опцію навіть для підтвердження фінансових операцій. При цьому вартість системи досить низька.

Active Stereo Depth Engine вже застосовується в процесорах MediaTek для аналізу глибини різкості при створенні фотографій з розмитим фоном.

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Джерело: gizchina
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