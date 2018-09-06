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Google нагородить користувачів Android за лояльність
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Багато компаній використовують для заохочення користувачів спеціальні програми лояльності, включаючи знижки та навіть кешбек. Схоже, скоро до них приєднається і Google.
Редактор порталу XDA-Developers Мішаль Рахман повідомив, що "розібрав" Google Play і ґрунтовно покопався в коді, після чого виявив вельми цікаве нововведення.
І ще: У Google Pay з'явилося ще сім українських банків
Інформація про нову програму була отримана після аналізу файлу strings.xml з останньої версії інсталяційного файлу Google Play версії 11.6.15. Згідно з наявними даними, користувачі будуть отримувати бонусні бали за кожну зроблену через магазин покупку. Їх пропонують витратити на придбання інших додатків або зарахувати на свій рахунок в сервісі Google Play Credit. Наразі відомо, що за кожні 100 єн, витрачених в Play Market, користувач буде отримувати один бал. Для користувачів США один бал імовірно прирівняють до одного долара.
В останній версії Play Store з'явилося кілька значків бонусних статусів. Їх буде п'ять: бронза, срібло, золото, платина й алмаз. Що обіцяє користувачеві володіння кожним з них, поки не ясно. Імовірно, отриманий статус впливатиме на розмір кешбеку або знижки при покупці додатків. В процесі пошуку вдалося знайти інформацію про те, що бонусні бали можна буде витратити і на мікротранзакції в мобільних іграх.
Раніше повідомлялося, що попри лідерство Android за кількістю установок, користувачі iOS приносять більше виторгу розробникам мобільних додатків. Ймовірно, за допомогою програми лояльності Google збирається змінити ситуацію на свою користь.
Дата анонсу передбачуваних змін наразі невідома.
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