McLaren випустив гіперкар для наймолодших

Компанія McLaren анонсувала старт продажів дитячого автомобіля McLaren 720S Ride-On за 315 фунтів стерлінгів. В основу новинки лягла рання модель P1, також призначена для шанувальників бренду в віці від двох до шести років.

Модельний ряд McLaren для дітей поповнився мініатюрною версією 720S, яка доступна з функціональними дверима, інформаційно-розважальною системою з набором популярної дитячої музики, а також екраном на панелі, на якому можна дивитися фільми. Клієнтам пропонується вибрати одну з семи кольорів.

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У рух машинку приводить електромотор, причому при натисканні на педаль акселератора з колонок лунає рев справжнього McLaren S720, а при гальмуванні спрацьовують стоп-сигнали. Двигун поєднується з триступеневою трансмісією. Управління здійснюється як за допомогою керма, так і віддалено через пульт.

Оригінальний 720S укомплектований 4,0-літровою твін-турбо "вісімкою" потужністю 720 кінських сил і 770 Нм крутного моменту. Від 0 до "сотні" гіперкар для дорослих розганяється за 2,9 секунди, а до 200 – за 7,9 секунди. Максимальна швидкість становить 341 кілометр на годину.

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