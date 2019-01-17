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McLaren представив спорткар 600LT Spider

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McLaren 600LT Spider - фото 1
McLaren 600LT Spider / motor1

Концерн з Вокінга представив свій новий спорткар 600LT Spider, який повинен незабаром надійти в продаж обмеженим тиражем.

Відкрита версія купе 600LT виявилася на 100 кг легшою, ніж базова модифікація, і це навіть не дивлячись на те, що автомобіль зберіг складний жорсткий дах. Верх можна опускати і піднімати на швидкостях до 40 кілометрів на годину.

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Спорткар 600LT Spider - фото 301765
Спорткар 600LT Spider

Приводить у руху новий McLaren 600LT Spider 3,8-літровий турбований мотор на 600 кінських сил, що поєднується з новітньої вихлопною системою і 7-швидкісним "роботом".

Точний обсяг випуску новинки поки невідомий, як і можлива ціна спорткара.

Спорткар 600LT Spider - фото 301764
Спорткар 600LT Spider
Спорткар 600LT Spider - фото 301763
Спорткар 600LT Spider

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Джерело: motor1
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