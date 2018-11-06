Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

McLaren показав живе відео нового Speedtail

  • 32
McLaren Speedtail - фото 1
McLaren Speedtail / motor1

Недавно McLaren представив віртуальні фото свого суперкара Speedtail, а зараз, нарешті, автомобіль був показаний наживо і виглядає ще більш ефектно, ніж ми могли собі уявити.

На жаль, йдеться поки що лише про одне відео, на якому зображений перший екземпляр Speedtail, що проїжджає кілька метрів по салону.

Це цікаво: Opel відродить легендарну модель

Компанія ще не повідомляє технічних характеристик суперкара, але заявляє, що він зможе подолати позначку у 400 км/год. Автомобіль також особливий тим, що у його салоні може розміститися три людини. Примітно, що крісло водія розташоване по центру.

Під капотом буде гібридна силова установка сумарною потужністю у 1035 кінських сил. Ймовірно, вона буде складатися з мотора V8 MP4-12C і електричного двигуна.

Планується, що всього буде побудовано лише 106 таких автомобілів за ціною у 2,7 мільйона доларів, і на кожен з них вже є покупець.

Читайте також: Американці створили вантажівку майбутнього

Джерело: youtube
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5901
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1476
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811934
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто