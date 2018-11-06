McLaren показав живе відео нового Speedtail

Недавно McLaren представив віртуальні фото свого суперкара Speedtail, а зараз, нарешті, автомобіль був показаний наживо і виглядає ще більш ефектно, ніж ми могли собі уявити.

На жаль, йдеться поки що лише про одне відео, на якому зображений перший екземпляр Speedtail, що проїжджає кілька метрів по салону.

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Компанія ще не повідомляє технічних характеристик суперкара, але заявляє, що він зможе подолати позначку у 400 км/год. Автомобіль також особливий тим, що у його салоні може розміститися три людини. Примітно, що крісло водія розташоване по центру.

Під капотом буде гібридна силова установка сумарною потужністю у 1035 кінських сил. Ймовірно, вона буде складатися з мотора V8 MP4-12C і електричного двигуна.

Планується, що всього буде побудовано лише 106 таких автомобілів за ціною у 2,7 мільйона доларів, і на кожен з них вже є покупець.

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