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McLaren показала потужний гібридний спорткар: фото

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Новий McLaren Artura - фото 1
Новий McLaren Artura / carbuzz

Компанія McLaren представила гібридний спортивний автомобіль Artura. Спорткар розганяється до 96 км/год за 3 секунди, а максимальна швидкість досягає 330 км/год.

Автомобіль McLaren Artura обладнаний 3-літровим V6 двигуном з подвійним наддувом і електричною батареєю. Загальна потужність спорткара становить 671 кінську силу, а крутний момент дорівнює 531 Нм.

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Спорткар може розігнатися до 330 км/год. Автомобіль може проїхати 30,5 км на зарядженій батареї. Зарядка до 80% займає близько 2,5 години.

Вартість одного автомобіля становить 225 тисяч доларів США, поставки очікуються в третьому кварталі цього року.

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McLaren показала потужний гібридний спорткар: фото - фото 448264

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Джерело: carbuzz
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