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Батьки відправили 11-річного сина кататися на машині, щоб відволікти від GTA

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Поліцейські затримали хлопчика й оштрафували батьків - фото 1
Поліцейські затримали хлопчика й оштрафували батьків

Сім'я з Великобританії відправила свого 11-річного сина покататися на справжній машині біля будинку, аби нарешті відволікти його від гри у GTA.

Дорослі дуже переживали, що їхній син занадто багато грає у Grand Theft Auto, і придумали, чим можна відвернути дитину. 11-річного хлопчика відправили покататися біля будинку на машині Vauxhall (Opel) Astra.

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Але втілити в життя місію з комп'ютерної гри йому не вдалося, оскільки хлопчика майже відразу зупинили поліцейські. Вони ж і розповіли про те, що сталося у своєму твіттері.

Поліцейським довелося оштрафувати батьків і провести з ними роз'яснювальну бесіду, у рамках якої вони нагадали, що сідати за кермо у Великій Британії можна з 17 років, а не з 11.

У серпні минулого року поліцейські двічі за тиждень зупиняли 8-річного хлопчика, який викрадав батьківський Volkswagen Golf. Уперше його зупинили на швидкості 140 кілометрів на годину, а вдруге він перевершив сам себе і розігнався до 180 кілометрів на годину.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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