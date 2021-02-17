McDonald's вперше за 5 років змінить дизайн упаковок: фото

Мережа ресторанів McDonald's вперше за п'ять років змінить дизайн упаковок для своїх продуктів. Великі написи замінять на легкі графічні зображення.

Розробники нового дизайну вирішили відмовитися від великих написів на упаковках для бургерів, напоїв і снеків. Замість цього там з'являться графічні зображення. Наприклад, на упаковці рибного бургера філе-о-фіш буде малюнок морських хвиль, а на упаковку картоплі фрі додадуть зображення картопляних скибочок.

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Оновлений дизайн приносить бренду відчуття радості і легкості завдяки яскравій графіці, – відзначають в агентстві.

Автори нового оформлення вважають, що така упаковка створює виразну візуальну систему. На їхню думку, прості зображення, які легко запам'ятовуються, дозволять підвищити впізнаваність McDonald's.

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