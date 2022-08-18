На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Airbnb застосовуватиме нові технології, щоб обмежити бронювання житла для вечірок
-
- 28
Сервіс оренди житла Airbnb використовуватиме нові технології у США, Канаді й Австралії, щоб запобігти проведенню вечірок в орендованому житлі. Читайте далі та дізнайтеся, як це відбуватиметься!
Нові технології виявлятимуть "бронювання із потенційним ризиком" і блокуватимуть такі підозрілі дії. Про це повідомляє видання Fast Company.
І ще: ТОП 5 найпоширеніших електрокарів в Україні
В Airbnb вже провели тестування таких алгоритмів в Австралії й виявили скорочення вечірок на 35%. На черзі – США і Канада.
- Як це працюватиме?
Перш за все, сервіс перевірятиме історію відгуків, тривалість та час бронювання. Тож повністю усе помешкання зможуть орендувати тільки ті, хто має три та більше позитивних відгуки й старші за 25 років. До того ж сервіс братиме до уваги відстань від житла користувача до місця бронювання.
До теми: Метрополітен США найняв на роботу яструба: що входить в обовязки птаха
-
14:24Астронавт показав неймовірні фото полярного сяйва з орбіти
-
13:23Ці зачіски псують волосся: перукарка здивувала відео з поясненням
-
12:56Анонімний перегляд у браузері: що це таке і чи забезпечує конфіденційність
-
11:49Виїзд за кордон на автомобілі: ТОП 3 фейки, які поширюють в мережі
-
10:45Учені рекомендують більше пити води за кермом, і ось чому
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
09:53Город для душі: яскраві фото користувачів, які зайнялись садівництвом
-
08:23Яблучний Спас 2022: традиції, заборони і прикмети на Спаса 19 серпня
- 18 серпня
-
20:57До і після: фітоняшка показала, що ховається за ідеальними фото
-
20:29Модель Сінді Мелло заінтригувала фото у крихітній прозорій сукні
-
19:53Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати
-
19:25Що таке супутники ICEYE, які придбав фонд Притули: просте пояснення з фото
-
18:49Як використовувати лимон для прибирання: прості лайфхаки
-
18:27Компенсація для українців, які постраждали під час війни: в РНБО спростували фейки
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
17:55Душевно, по-домашньому: Jerry Heil та Леся Нікітюк висміяли росіян, які тікають з Криму
-
17:29Модель Victoria's Secret Жизель Олівейра показала реальну фігуру на пляжі
-
16:54Чи безпечно користуватись NFC у смартфоні: просте пояснення
-
16:25Що приготувати з кукурудзи: 3 прості та оригінальні рецепти
-
15:52Бавовни буде багато: Притула розповів, що придбали за гроші з "народного Байрактара"
-
15:2019 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:52Погода в Україні 19 серпня: прогноз на Спаса
-
14:23Смакуй українське: Клопотенко розповів, як приготувати книш за 30 хвилин
-
13:52Airbnb застосовуватиме нові технології, щоб обмежити бронювання житла для вечірок
-
13:20Пошта Чехії випустила аркуш з 7 марок на підтримку України
-
12:56Анонімний перегляд у браузері: що це таке і чи забезпечує конфіденційність
- 18 серпня
-
19:25Що таке супутники ICEYE, які придбав фонд Притули: просте пояснення з фото
-
15:52Бавовни буде багато: Притула розповів, що придбали за гроші з "народного Байрактара"
-
13:20Пошта Чехії випустила аркуш з 7 марок на підтримку України
-
10:21Чи гарантує анонімний режим перегляду кібербезпеку: відповідь експертів
- 17 серпня
-
18:30Молода харків'янка розповіла, яка разом з немовлям потрапила під обстріл під час евакуації
-
14:26Комісія за зняття готівки стане більшою: у Monobank попередили про зростання тарифів
-
11:27Дія почала тестувати нові функції для водіїв: що очікувати і як долучитись
- 16 серпня
-
20:21Танки, літаки та бомби: переселенець розповів про початок війни у Харкові
-
15:08"У виконанні двох лярв": в окупованому Криму переклали російською хіт Злати Огнєвіч
-
13:20ТОП 5 найпоширеніших електрокарів в Україні
-
10:2450 фільмів, які "допоможуть зрозуміти Україну": перелік від IMDb
- 15 серпня
-
18:36Евакуація полями та ночівля під "Градами": історія порятунку українки з Херсонщини
-
14:22Полтавські галушки у соусі з куркою: рецепт від шеф-кухаря
-
11:53ТОП 5 високооплачуваних вакансій для підробітку та людей без досвіду
-
08:50Як не потрапити у ДТП: 5 способів, яких не вчать в автошколі
- 14 серпня
-
19:49Під яким соусом смачно посмажити курячі стегна на сковорідці: рецепт на основі пива
-
15:57Шулики з маком: рецепти традиційної української страви на Медовий Спас
-
11:55Нейромережа Midjourney показала свою версію "бавовни" в окупованому Криму
- 13 серпня
-
18:00Грибний суп по-армійськи: польовий рецепт від бійця ЗСУ – відео
-
13:03Чому Спас медовий і до чого тут Маковій: історія свята 14 серпня
- 12 серпня
-
19:32Ліза Глінська приготувала абрикосовий пиріг: рецепт сезонного десерту
-
15:30Як не втратити інформацію на гаджетах: у Держспецзв'язку назвали 3 способи
-
11:31Цвіт Кульбаби – "Йду на війну": пісня для всіх українців, які вже не побачать вільну весну
- 11 серпня
-
15:58Мак повертається: коли в Україні знову запрацює McDonald’s