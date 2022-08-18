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Airbnb застосовуватиме нові технології, щоб обмежити бронювання житла для вечірок

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Airbnb застосовуватиме нові технології, щоб обмежити бронювання житла для вечірок - фото 1

Сервіс оренди житла Airbnb використовуватиме нові технології  у США, Канаді й Австралії, щоб запобігти проведенню вечірок в орендованому житлі. Читайте далі та дізнайтеся, як це відбуватиметься!

Нові технології виявлятимуть "бронювання із потенційним ризиком" і блокуватимуть такі підозрілі дії. Про це повідомляє видання Fast Company.

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В Airbnb вже провели тестування таких алгоритмів в Австралії й виявили скорочення вечірок на 35%. На черзі – США і Канада.

  • Як це працюватиме?

Перш за все, сервіс перевірятиме історію відгуків, тривалість та час бронювання. Тож повністю усе помешкання зможуть орендувати тільки ті, хто має три та більше позитивних відгуки й старші за 25 років. До того ж сервіс братиме до уваги відстань від житла користувача до місця бронювання.

Airbnb застосовуватиме нові технології, щоб обмежити бронювання житла для вечірок - фото 511602

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