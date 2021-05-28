Amazon створила для співробітників будки для медитації

Компанія Amazon розробила програму WorkingWell, яка покликана допомогти співробітникам справлятися з навантаженнями та зробити робоче місце безпечнішим простором.

Як пише Vice, у рамках WorkingWell представлений комплекс заходів, що підтримують фізичну та розумову активність співробітників за допомогою оздоровчих вправ і рекомендацій щодо здорового харчування. Також були створені спеціальні будки AmaZen або "кімнати для медитацій" (Mindful Practice Room).

Це цікаво: У ВООЗ пояснили, чому не можна працювати понаднормово

У будках AmaZen є рослини, вентилятор і комп'ютер із заспокійливими роликами. Співробітники можуть заходити в них, щоб помедитувати або послухати позитивні афірмації.

Також працівники Amazon кожну годину отримуватимуть нагадування з рекомендаціями з розтяжки та дихальних вправ. Відзначається, що з розвитком програми компанія надаватиме персоналізовані рекомендації.

Серед інших ініціатив WorkingWell – оздоровчі центри для лікування співробітників, які отримали травми на роботі, а також програма здорового харчування EatWell.

Amazon стверджує, що у цьому році витратить $ 300 мільйонів на проєкти із забезпечення безпеки співробітників. Частина цих витрат припадає на WorkingWell. З 2019 року цю програму охоплює близько 859 тисяч співробітників.

Компанію Amazon уже давно критикують через умови праці, а її працівники скаржаться на засиджування на роботі. Раніше скандал викликали повідомлення про те, що її співробітникам доводиться мочитися у пластикові пляшки через напружений графік.

Vice зазначає, що замість того, щоб пом'якшити графік роботи, компанія спочатку встановила додаткові камери спостереження та змусила працівників погодитися на ретельніше відстеження їх роботи. Amazon також зажадала від водіїв використовувати додаток Mentor, який стежить за швидкістю пересування і виставляє оцінки.

У березні цього року Amazon запідозрили у створенні армії ботів, які вихваляють компанію і відмовляють її співробітників від створення профспілок.

Читайте також: Не будьте нормальними: Джефф Безос написав останнього листа у ролі гендиректора Amazon