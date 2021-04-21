McDonald's у Флориді платить 50 доларів просто за співбесіду, і ось чому

McDonald's у місті Тампа вирішив платити 50 доларів кожному, хто прийде на співбесіду. У місцевій мережі ресторанів відкриті десятки вакансій, але претендентів немає.

За словами власника франшизи Блейка Каспера, менеджери оголосили акцію після того, як він захотів робити все можливе для пошуку співробітників, пише Insider.

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Regular checkin to how the labor market is right now... pic.twitter.com/pPq6zbCiah — Dan Nunn (@danyay) April 15, 2021

Каспер вважає, що люди не йдуть до нього на роботу через поєднання двох факторів: великої кількості вакансій і підвищення допомоги по безробіттю. Бізнесмен стверджує, що так складно знайти працівників йому не було з кінця 90-х.

Чоловік здивований, що претенденти не приходять хоча б за 50 доларами. Як виявилося, більший успіх принесли реферальні програми, бонуси і можливість подавати заявки текстовими повідомленнями. Таким чином Каспер найняв 115 осіб минулого тижня.

Тепер він думає про підвищення зарплати. Зараз Каспер платить співробітникам 12 доларів на годину. Це на три долари більше, ніж мінімальний розмір оплати праці у Флориді. Блейк готовий додати ще долар.

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