McDonald’s потролив клатч відомого бренду: він нагадує пакет з фастфудом

Мода безпощадна! Цього разу жертви трендів мають всі шанси бути висміяними фанатами ресторану швидкого харчування McDonald’s. Принаймні це стосується тих, хто купить собі новий клатч від Alexander Wang.

Бренд Alexander Wang представив клатч у вигляді пакету для ланчу вартістю АЖ 340 євро, опублікувавши у своєму інстаграмі його фото і підписавши: Lookin like a snack ("Схоже на перекус").

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У відповідь McDonald's у Саудівській Аравії вирішили зробити таку ж фотографію, але з паперовим пакетом своєї мережі.

Ми зробили це першими. Олександр Вонг, важливо те, що всередині, – написали вони на своїй сторінці.

Підозрюємо, що після такого ходу ми побачимо модниць з пакетами McDonald’s замість популярних зараз ZARA ;)

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