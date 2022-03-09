McDonald`s, KFC та Starbucks йдуть з Росії: скільки росіян можуть втратити роботу

Усе більше світових брендів покидають ринок Росії. Компанії запроваджують санкції або ж закривають свої підприємства, магазини чи заклади. Усе це в знак протести війни, яку розв'язав Володимир Путін проти України.

На цей раз у Росії закрилися мережі великих ресторанів та кав'ярень. Йдеться про McDonald`s, KFC та Starbucks. Про це повідомляє CNBC.

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При цьому компанії зберегли робочі місця та продовжують платити працівникам зарплати, проте не можуть працювати доти, доки Росія продовжує жорстоку війну проти України. Якщо ситуація не зміниться, McDonald`s, KFC та Starbucks закриються, а 104 тисячі росіян втратять роботу.

Так, у штаті Starbucks зараз числиться понад 2 тисячі росіян, у McDonald працює 62 тисячі осіб у 850 ресторанах по всій країні. KFC дають роботу близько 40 тисячам росіян.

А ті міжнародні компанії, які продовжують працювати в Росії, попри її дії в Україні, бойкотують по всьому світу. Через відмову зупинити свою роботу в РФ McDonald`s стикався із засудженнями у світових ЗМІ та отримував репутаційні збитки.

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