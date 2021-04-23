McDonald's і Adidas презентували спільну колекцію

Відомий спортивний бренд Adidas випустив нову колекцію одягу і взуття в честь щорічного баскетбольного матчу All American Games. Речі виконані у колірній гамі McDonald's і з зображеннями фастфуду.

Змагання All American Games для випускників американських і канадських шкіл вже 40 років поспіль проводить мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's. А автором одягу і взуття виступив американський дизайнер Ерік Емануель. Колекція включає худі, спортивні костюми і кросівки.

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"У цьому безпрецедентному році ми даємо можливість по-новому відзначити матч за допомогою неймовірної співпраці з Adidas і унікального дизайну від Еріка Емануеля", – зазначила глава американського McDonald's з культурних заходів Елізабет Кемпбелл.

Особливість нової колекції полягає в кольоровій гамі, що нагадує McDonald's.

Це не перша колаборація компаній. Торік з'явилися одяг і взуття від Adidas в кольорах фірмових соусів McDonald's. Також в дизайні одягу були зображення інгредієнтів фастфудів.

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