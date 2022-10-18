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McDonald's частково відчинився у Львові: адреси ресторанів

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Макдональдз відчинився не лише у Києві, а й у Львові - фото 1
Макдональдз відчинився не лише у Києві, а й у Львові / Marjan Blan | @marjanblan on Unsplash

McDonald's після відкриття у Києві врешті відчинив кілька закладів у Львові. Де саме ресторани відновили роботу та як працюватимуть під час тривог - дізнавайтесь далі.

З 18 жовтня у Львові без анонсу запрацювали 4 заклади McDonald's. Мережа ресторанів швидкого харчування відчинилась у центрі, повідомивши адреси на офіційній сторінці у Twitter. Зауважимо, що новини про потенційні відкриття в інших містах "Мак" поки тримає у таємниці, пише Радіо MAXIMUM.

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Де працює McDonald's у Львові:

  • просп. Шевченка, 7;
  • просп. Чорновола, 12;
  • просп. Свободи, 35;
  • с.Сокільники, вул. Стрийська, 30​.

Щодо інших закладів мережі у Львові, то поки невідомо, чи підходять вони за всіма правилами безпеки для того, щоб знову відчинити двері для відвідувачів. До того ж у McDonald's наголошують, що ресторани не працюватимуть під час тривоги.

McDonald's частково відчинився у Львові: адреси ресторанів - фото 514520

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