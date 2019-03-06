Mazda презентувала компактний кросовер CX-30

Компанія Mazda представила свій новий компактний кросовер CX-30, в основу якого лягла платформа останнього покоління Mazda3. Також автомобілі отримали ідентичні салони.

Новинка схожа на Mazda3 як в екстер'єрі, так і в інтер'єрі. Наприклад, салони двох автомобілів майже ідентичні, за винятком іншої форми накладки на передній панелі у CX-30.

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Mazda CX-30

За габаритами автомобіль досягає 4395 мм в довжину, 1795 мм в ширину і 1540 мм у висоту. Об'єм багажного відділення складає 430 літрів – на порядок більше, ніж у Mazda3 з її 295 літрами.

Моторна гамма представлена бензиновими моторами об'ємом 1.5, 2.0 і 2.5 літра, а також 1.8-літровим "дизелем".

Mazda CX-30

Mazda CX-30

Mazda CX-30

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