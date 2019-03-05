Експерти назвали найкращий автомобіль 2019 року в Європі

Уже традиційно під час Женевського автосалону вибирають найкраще авто року. Цьогоріч, уже вдруге престижну премію вручили електрокару.

У конкурсі Car of the Year 2019 Женевського автосалону переміг електричний кросовер Jaguar i-Pace. Зауважимо, що компанія вперше отримала цю престижну премію.

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Перемога електромобілю дісталася в нелегкій боротьбі, адже Jaguar i-Pace набрав однакову кількість балів з автівкою, яка посіла друге місце. Для визначення переможця провели додаткове голосування. Загалом, автівки набрали по 250 балів!

Jaguar i-Pace – авто року в Європі

Другим експерти назвали Alpine A110 з результатом 250 бали. Третя позиція за популярним Kia Ceed (247 балів).

Alpine A110 теж набрав 250 балів, але посів 2 місце

Далі рейтинг виглядає так:

Ford Focus (235 балів)

Citroen C3 Aircross (210 балів)

Peugeot 508 (192 бали)

Mercedes-Benz A-Class (116 балів).

Зауважимо, що це вже друга перемога електромобіля у конкурсі "Автомобіль року". У 2011 році головний приз узяв Nissan Leaf, який уже став народним улюбленцем.

Журі Женевського автосалону складається з 60 журналістів, які представляють 23 країни світу. До конкурсу допускаються лише нові або серйозно модернізовані автівки. Під час фінального голосування кожен журналіст розподіляв між моделями 25 балів. Причому, жоден із фіналістів не міг отримати понад 10 балів, а 25 балів потрібно було розподілити між п'ятьма моделями.

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