Mazda показала свій компактний кросовер CX-30

Компанія Mazda займе в лінійці місце між моделями CX-3 і CX-5 компактним кросовером під назвою CX-30. На інших ринках японський виробник продає купеподібний позашляховик CX-4, однак дизайн цієї машини і новинки, яка дебютувала в Женеві відрізняється. При цьому CX-30 повинен стати глобальною моделлю.

Кросовер CX-30 побудований на тій же платформі, що і Mazda3 нового покоління.

І ще: Експерти назвали найкращий автомобіль 2019 року в Європі

Габаритна довжина автомобіля складає 4395 міліметрів, ширина – 1795 міліметрів, висота – 1540 міліметрів, а розмір колісної бази дорівнює 2655 міліметрів. Таким чином, позашляховик вийшов на 120 міліметрів довшим за CX-3 і на 155 коротшим за CX-5. Відстань між осями у CX-5 на 45 міліметрів більший. Дорожній просвіт новинки – 175 міліметрів (на 17 міліметрів нижчий "п'ятірки").

У компанії стверджують, що попри компактні розміри, автомобіль вийшов дуже просторим всередині, проте точні розміри салону поки не вказуються. Mazda лише уточнює, що об'єм багажника кросовера складає 430 літрів, що всього на 12 літрів менше, ніж у CX-5.

У Європі кросовер буде доступний з дволітровим бензиновим атмосферником, агрегатами об'ємом 1,5 і 2,5 літра, 1,8-літровим дизелем і новим мотором сімейства SkyActiv-X із запалюванням горючої суміші стисненням, як на дизелях. Бензинові варіанти працюють в складі "м'якого" гібрида з електромотором і 24-вольтовою літій-іонною батареєю.

Модель буде пропонуватися як з переднім, так і з повним приводом i-Activ AWD. Трансмісії – шестиступенева "механіка" і "автомат".

Продажі новинки почнуться до 2020 року.

Читайте також: Alfa Romeo показав компактний кросовер