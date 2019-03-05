Alfa Romeo показав компактний кросовер

Марка Alfa Romeo представила на автосалоні в Женеві прототип компактного кросовера, який у лінійці стане на сходинку нижче за модель Stelvio. Також відомо, що він отримає гібридний силовий агрегат.

Зовнішність концепт-кара Tonale вийшла вкрай ефектною: передок зроблений зі зворотним нахилом, а головна оптика захована в горизонтальній щілині між капотом і бампером. Причому фари за допомогою ходових вогнів розділені на три окремі секції, що нагадує ексцентричні моделі SZ і RZ кінця вісімдесятих.

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Аналогічним чином оформлена і задня оптика. Ручки задніх дверей замасковані у стійках, причому самі двері – безрамкові. Втім, поки неясно, чи збережеться це рішення на серійних машинах. Заднє скло нахилене під великим кутом, але зараховувати машину до модних "купе-кросоверів" все-таки не варто.

Майбутній серійний кросовер повинен отримати гібридний силовий агрегат з можливістю підзарядки. Аналогічну силову установку в найближчі місяці почнуть ставити і на Jeep Renegade. Швидше за все, саме його платформа ляже в основу майбутнього кросовера Alfa Romeo Tonale. На тому ж "візку" під позначенням FCA Small US Wide 4×4 побудований і італійський кросовер Fiat 500X.

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