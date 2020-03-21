Формула-1 вперше запускає серію віртуальних Гран-прі: де дивитися

Формула-1 анонсувала запуск нової серії F1 Esports Virtual Grand Prix, в якій бере участь купа гонщиків пелетону.

Таким чином, фанати зможуть дивитися гонки онлайн, попри пандемію коронавірусу в світі. Про це йдеться на сайті Формули-1.

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Віртуальні гонки замінять перенесені Гран-прі, починаючи з Гран-прі Бахрейну. Кожні вихідні гонка Формули-1 в реальному світі буде замінюватися віртуальним Гран-прі. У цій серії буде використано офіційну відеогру F1 2019, розроблену Codemasters, а першим віртуальним GP на трасі Sakhir стане гонка з 28 колами. Саме на цій трасі в Бахрейні 22 березня мав пройти другий етап сезону.

Трансляцію можна подивитися на YouTube, Twitch і Facebook. Змагання триватиме півтори години, а кваліфікацію визначать за найшвидшим колом гонщиків.

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