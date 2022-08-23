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"Маємо жити": Люся Кава презентувала мініальбом незламної жінки
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Люся Кава презентувала нову роботу – мініальбом музичних робіт. Разом з альбомом співачка представляє нову відео роботу на пісню "Маємо жити".
Пісня "Незламна" досі підкорює музичні чарти. Мільйонні перегляди на YouTube, десятки тисяч роликів в TikTok, чарти Shazam та AppleMusic.
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Відгуки слухачів надихнули співачку на написання мініальбому, до якого ввійшли мотиваційні та життєстверджувальні пісні: "Незламна", "Маємо жити", "Дівчинка", "Серце болить" та "Зупини війну".
В цей страшний час, коли в моїй країні йде війна, я хочу, щоб у кожного українця з'явилася віра і надія у світле майбутнє нашої держави, адже я впевнена, що ми маємо жити на своїй землі, маємо пишатись своєю країною, своїм корінням, зберігати сімейні цінності та передавати їх наступним поколінням, народжувати дітей і з дитинства прищеплювати їм любов до родини, рідної мови та культури", – поділилась Люся Кава.
Разом з альбомом співачка представляє нову відео роботу на пісню "Маємо жити". Кліп відзняли за задумом співачки, саме вона стала режисеркою та автором ідеї.
Для мене завжди були важливі сімейні цінності та традиції, тому до мене прийшла ідея зняти кліп з моєю донечкою від Бога і передати те тепло і любов, які є між мамою і дитиною. Показати, що ми маємо жити далі заради майбутнього наших дітей. Маємо вірити. Маємо любити. Маємо берегти своє. Маємо жити!" – розказує артистка.
Люся закликає кожного бути сильним, вірити в перемогу та жити, попри все!
Слухати пісню ЛЮСЯ КАВА – Маємо жити:
Слова пісні ЛЮСЯ КАВА – Маємо жити:
Нам дає силу мати-земля
Наше дитинство наша сім'я
Вчили батьки з малечку літ
Любити людей любити весь світ
Любити країну любити своє
Народ України це наше святе
Ніде не знайти краще землі
Знаю це я знаєш це ти
Приспів:
Маємо жити
Кохати любити
Витворяти творити
На своїй землі
Маємо жити
Кохати любити
Щоб росли наші діти
На своїй землі
Маємо жити Ма
Маємо жити
Маємо жити
На своїй землі
Янголи наші з нами завжди
Нам дають віру далі іти
Ніколи ніхто не завадить мені
Вільно живу на своїй я землі
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