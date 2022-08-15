OPG SVYATIE презентували новий патріотичний хіт під назвою "ДНК"

Подружжя Інна Воронова та Юрій Чернецький з OPG SVYATIE заспівали про те, які українці особливі люди. "ДНК" – це маніфест кожного українця, який боронить свою землю, який вільний та сильний, незламний та нескорений.

Пісня була створена в перші дні повномасштабного вторгнення, але артисти вирішили випустити її саме напередодні Дня Незалежності.

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Ми прагнули створити мотиваційну пісню, що надихає, про кожного українця. В кожного з нас особлива душа, особливе серце та унікальне ДНК, яке передається поколіннями!" – поділився Юрій Чернецький.

OPG SVYATIE відзняли відео в Київській області, щоб показати неймовірну природу нашої країни. Ніяких павільйонів, локації тільки справжня краса української землі.

Ця пісня не про війну! Вона про силу і дух. Кожний з нас по-різному бореться за свободу та показує свою любов до Батьківщини, але ми всі українці! І нас об'єднує віра в перемогу", – зауважила Інна Воронова.

"Ми нація від Бога! Жовто-блакитні люди…." – саме такі рядки є головними в пісні.

Слухати пісню OPG SVYATIE – ДНК:

Слова пісні OPG SVYATIE – ДНК:

Від заходу до сходу, від півночі до півдня.

Моя непереможна квітуча Україна!

Не скорена віками не зламана від болю!

Об'єднана серцями своїх синів і доньок!

Жовто-блакитний – колір мого ДНК

Жовто-блакитні – наші з тобою серця

Незламні і непохитні!

Непереможні і сильні!

Ми жовто-блакитні! Навіки вільні!

У щирості й любові немає нам подібних

З жагою до свободи зростають покоління

За нами перемога завжди була і буде

Ми нація від Бога! Жовто-блакитні люди

Жовто-блакитний – колір мого ДНК!

Жовто-блакитні – наші з тобою серця!

Незламні і непохитні!

Непереможні і сильні!

Ми жовто-блакитні! Навіки вільні!

Не важливо скільки разів ти був дуже щасливий…

Не важливо скільки разів ти падав у зневіру

Важливо лиш те що ти був, є і будеш людиною

Цей код мені прямо під шкіру

Я кохаю тебе Україно!

Лиш тут мої діти вільні, красива моя, та така нестримна, яка ж ти неймовірна, ти моя справжня сила!

Лиш тут мої діти вірять у свої найкращі мрії

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