"Маємо захищати Україну": Мер Львова звернувся до вимушено переміщених осіб

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до всіх людей, які вимушено перебрались у місто через кривавий наступ російських окупантів.

Від початку війни Львів прийняв понад 30 тисяч біженців і готовий прийняти близько 100 тисяч. Тому очільник міста Андрій Садовий написав окреме звернення до вимушено переміщених осіб.

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Він наголосив, що Львів справді став безпечним прихистком для тисяч людей, домівки яких зараз атакують окупанти.

За законами воєнного часу військовозобов'язані чоловіки, які привезли сюди свої сім’ї, мають повертатись і захищати власні міста. Або зобов’язані записуватись в Територіальну Оборону за місцем поселення. Це – наша країна! Маємо її захищати і чим можемо, допомагати Збройним силам виганяти окупанта з України, – зазначив Садовий.

Нагадаємо, що від 1 березня у Львові цілком заборонено продаж алкоголю. Також у місті введено комендантську годину з 22:00 до 6:00. Також працюють 7 координаційних центрів, прихисток надають 100 релігійних організацій та 152 комунальні заклади. Якщо хочете допомогти, звертайтесь за номером +38 032 254 60 79.

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